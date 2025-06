“Ero felice del nome scelto per mia figlia finché mi sono accorta di come suonava insieme al cognome”

In un mondo dove il nome di una persona può segnare il suo destino, una mamma britannica ha scelto con entusiasmo il nome perfetto per la sua bambina, solo per scoprire che, combinato al cognome, creava uno scherzo di cattivo gusto. La sua storia, condivisa su TikTok, ha fatto il giro del web, suscitando dibattiti e riflessioni su quanto sia importante pensare a tutto, anche alle conseguenze più impreviste. E così, il nome dei sogni si è trasformato in una lezione di vita...

Una mamma britannica ha rinunciato al nome scelto per la figlia dopo aver scoperto che, accostato al cognome, l'opzione preferita dava origine a un gioco di parole che avrebbe perseguitato la piccola per tutta la sua vita. Il video in cui la donna ha raccontato l'episodio è diventato virale su TikTok, scatenando una valanga di commenti da parte di altri genitori con storie simili.

Carlo Felice, a Federico Pupo la direzione artistica: ancora ufficioso il nome del “consulente” del soprintendente - In un panorama culturale in evoluzione, il ruolo del direttore artistico si trasforma sotto la nuova legge delle Fondazioni liriche, diventando un consulente del sovrintendente.

