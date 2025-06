Ernesto Pellegrini Marotta e tanta Inter a Milano per i funerali dell' ex presidente

Milano si è fermata in segno di commozione per i funerali di Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter e figura di spicco dello sport e dell’imprenditoria italiana. Nella suggestiva Basilica di Sant’Ambrogio, tra applausi silenziosi e ricordi condivisi, grandi personalità hanno reso omaggio a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo calcistico e oltre. La sua storia, ricca di successi e passione, si conclude con un tributo che resterà impresso nella memoria collettiva.

Sono stati celebrati a Milano nella Basilica di Sant’Ambrogio i funerali di Ernesto Pellegrini, imprenditore e presidente dell'Inter dal 1984 al 1995, scomparso sabato all'età di 84 anni. Alla cerimonia hanno preso parte tanti volti noti dello sport e dell'imprenditoria. Presenti, tra gli altri, il presidente nerazzurro Beppe Marotta, quello del Senato Ignazio La Russa, il prefetto Claudio Sgaraglia, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’ex primo cittadino Gabriele Albertini, il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, Paolo Berlusconi e il manager Enrico Pazzali. Anche molti ex interisti hanno voluto dare l'ultimo saluto al loro presidente: tra questi Beppe Bergomi, Riccardo Ferri, Carlo Muraro, Aldo Serena, Giuseppe Baresi, Nicola Berti e Karl-Heinz Rummenigge. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ernesto Pellegrini, Marotta e tanta Inter a Milano per i funerali dell'ex presidente

Altre letture consigliate

Ernesto Pellegrini, chi è Valentina, la figlia dell’ex Presidente dell’Inter - Valentina Pellegrini, figlia dell'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini, rappresenta una nuova generazione di leader nel mondo del calcio.

Segui queste discussioni su X

Dopo la cerimonia funebre per Ernesto Pellegrini, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato davanti ai cronisti presenti provando a rassicurare i tifosi dopo le ultime vicende in casa nerazzurra Tweet live su X

In Aula, il Presidente del Senato @Ignazio_LaRussa ha commemorato Ernesto Pellegrini, recentemente scomparso, invitando l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio. Immagini #SenatoTV Tweet live su X