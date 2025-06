Erano abbastanza dalla mia parte | rispuntano le parole di Sempio del 2017

Ritornano a far parlare di sé le parole di Andrea Sempio, l'indagato chiave nel misterioso omicidio di Chiara Poggi. Le intercettazioni ambientali del 2017 rivelano un'immagine inquietante di un caso che ha segnato profondamente l'Italia. In un'epoca in cui i true crime stanno conquistando il pubblico, la ricerca della verità su questo delitto continua a sollevare interrogativi. Cosa si nasconde realmente dietro quelle frasi? La risposta potrebbe sorprendere.

"Mi hanno fatto domande che io ho capito perché me le facevano. Comunque secondo me erano abbastanza dalla parte mia". A pronunciare queste parole, nel 2017, è Andrea Sempio, l'unico, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco nel 2007. Si tratta di una delle numerose intercettazioni ambientali che sono state trascritte in maniera imperfetta o che non sono state trascritte nella prima inchiesta che ha messo sotto accusa l'amico di Marco Poggi, il fratello della vittima, e che oggi Repubblica ripropone. Registrato poco dopo la fine dell'unico interrogatorio a cui è stato sottoposto Sempio, l'ambientale numero 84 riporta a galla una frase che potrebbe aiutare a riscrivere il delitto di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Erano abbastanza dalla mia parte": rispuntano le parole di Sempio del 2017

