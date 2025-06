Era tra i rovi | morte di Denisa così le indagini hanno portato al ritrovamento

Una scoperta inquietante emerge dalle campagne di Montecatini: il corpo di Denisa Maria Adas, scomparsa da Prato qualche giorno fa, è stato ritrovato nascosto tra i rovi vicino a un casolare. Un’indagine meticolosa e complessa ha portato alla tragica conclusione di un caso che aveva lasciato tutti in apprensione. La verità, seppur dolorosa, ora si svela, aprendo una pagina difficile della cronaca locale.

Montecatini, 4 giugno 2025 – Il corpo era vicino a un casolare, nascosto tra i rovi, non lontano da una mulattiera. Così è stata ritrovata Denisa Maria Adas, 30 anni, la donna scomparsa nei giorni scorsi a Prato e come inghiottita nel nulla. Un lungo e delicato lavoro di indagine coordinato dalla procura che ha portato poi a un tragico epilogo. La trentenne era senza vita nelle campagne intorno a Montecatini. Lo scrive la stessa procura di Prato in una nota. Le indagini sono state svolte dai carabinieri. E c'è un fermo: si tratta di un uomo di 32 anni di nazionalità rumena e residente a Monsummano Terme.