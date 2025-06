Era la messa in sicurezza | In estate il primo lotto lavori per 42 milioni

Pontedera si prepara a un'estate di lavori fondamentali per la sicurezza idraulica della città. Con un investimento di 42 milioni nel primo lotto per la messa in sicurezza dei fiumi, il comune risponde a un bisogno urgente, dopo l'alluvione devastante del novembre 2023. Questo progetto non solo protegge i cittadini, ma segna anche un passo importante verso una gestione sostenibile delle risorse idriche, in un contesto climatico sempre più incerto. La sicurezza è un investimento per il futuro!

Pontedera, 4 giugno 2025 – “Si vis pacem, para bellum” dicevano i latini. Se vuoi la pace preparati alla guerra, in questo caso potremmo dire che in piena estate si pensa ai mesi più piovosi e quindi a mettere ancora più in sicurezza i fiumi che attraversano la città di Pontedera. Perché se nel novembre 2023, appena due anni fa, una forte alluvione mise in ginocchio parte del centro città e della zona Bellaria, nello scorso marzo furono i fiumi in piena a preoccupare di più. L’opera dello Scolmatore giocò un ruolo fondamentale, decisivo, nell’alleggerire la portata dell’Arno e quindi dell’Era, dove proprio a Pontedera giunge a destinazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Era, la messa in sicurezza: “In estate il primo lotto, lavori per 4,2 milioni”

