Equitazione | il veterano vince il campionato regionale nel salto a ostacoli al Circolo Le Siepi Bologni una classe senza tempo Altro titolo e il sogno Olimpiade

Arnaldo Bologni, il veterano dell'equitazione, ha dimostrato che l'età è solo un numero, conquistando il campionato regionale nel salto a ostacoli con Quedira al Circolo Ippico Le Siepi. Questo trionfo si inserisce in un trend crescente di sportivi over 40 che continuano a brillare, sfidando i limiti del tempo. Con il sogno delle Olimpiadi nel cuore, Bologni ci ricorda che la passione non ha scadenza. Chi sarà il prossimo a batter

Un altro trionfo da aggiungere a una lunga carriera di successi. Il veterano Arnaldo Bologni con Quedira si è aggiudicato il titolo nel salto ostacoli ai campionati regionali andati in scena al Circolo Ippico Le Siepi. Il fantino reggiano ha concluso la sua prestazione con una prova maiuscola chiudendo con due secondi rifilati al diretto inseguitore. 65 anni ad agosto, Bologni ora continuerà a inseguire il sogno di partecipare alla sua terza Olimpiade confermandosi ancora una volta ad alti livelli dopo il suo rientro al Jumping Verona 2024 e la sua partecipazione al Piazza di Siena di quest’anno: "Il nostro è uno sport fantastico che ci permette di avere una carriera longeva e sempre ricca di grandissime soddisfazioni – racconta Bologni – Non c’è nessun altro sport come questo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Equitazione: il veterano vince il campionato regionale nel salto a ostacoli al Circolo Le Siepi. Bologni, una classe senza tempo. Altro titolo e il sogno Olimpiade

