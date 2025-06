equalize pazzali resta indagato e i pm lo vorrebbero arrestare ma lui si revoca la sospensione e torna alla guida della fondazione fiera di milano

Enrico Pazzali, protagonista dello scandalo Equalize, sceglie di riprendere il timone di Fondazione Fiera Milano nonostante le indagini aperte e le richieste di arresto. Il suo ritorno apre un nuovo capitolo in una vicenda che ha tenuto banco nel mondo degli affari e della cultura italiana. Quali sfide lo aspettano ora? La risposta la troveremo nel corso delle prossime settimane.

Come nulla fosse successo, Enrico Pazzali torna alla guida di Fondazione Fiera Milano. Il manager si era auto-sospeso nello scorso ottobre, indagato per associazione a delinquere nello scandalo Equalize: secondo l’accusa – i pm avevano chiesto i domiciliari, negati dal gip – Pazzali faceva parte di un sistema di dossieraggi messo in piedi anche grazie ad accessi illeciti a banche dati online riservate. L’inchiesta ha portato in carcere l’ex superpoliziotto Carmine Gallo, morto a marzo, e l’hacker Nunzio Samuele Calamucci. Pazzali, principale socio di Equalize, si è sempre detto all’oscuro dei presunti abusi e, invece di dimettersi dalla Fondazione Fiera, aveva preferito l’auto-sospensione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it