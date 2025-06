Entrano in vigore negli Stati Uniti i dazi del 50 per cento su acciaio e alluminio

Dal 4 giugno, gli Stati Uniti hanno raddoppiato i dazi su acciaio e alluminio, passando dal 25 al 50%. Questa mossa di Trump non è solo una strategia economica, ma si inserisce in un contesto globale di crescente protezionismo. Un dato interessante? Questi dazi potrebbero influenzare i costi di produzione in molti settori, facendo lievitare i prezzi dei beni di consumo. Rimanere aggiornati su queste dinamiche è fondamentale!

Il 4 giugno il presidente statunitense Donald Trump ha raddoppiato i dazi doganali sulle importazioni di acciaio e alluminio, portandoli dal 25 al 50 per cento.

