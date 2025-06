Entrano in vigore i dazi al 50% su acciaio e alluminio | Trump firma il decreto che raddoppia le tariffe

Un nuovo capitolo nella guerra commerciale: Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio, portandoli al 50%. Questa mossa non solo impatterà le economie di settore, ma avrà ripercussioni su tutto il mercato globale. Gli esperti avvertono: l'aumento dei costi potrebbe riflettersi sui prezzi finali dei prodotti. Sarà interessante vedere come reagiranno i mercati e quali strategie adotteranno le aziende per affrontare questa sfida!

Ieri, il presidente americano ha firmato il decreto che porta dal 25% al 50% le tariffe doganali imposti su acciaio e alluminio. Il raddoppio dei dazi su questi due metalli era stato annunciato da Trump, che ha giustificato la sua operazione con la "volontà di garantire la sicurezza nazionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

