Entra nel giardino della ex e prende a calci la porta poi la chiama ma arrivano i carabinieri

Un gesto impulsivo e pericoloso, quello di un uomo che ha deciso di entrare nel giardino della sua ex e di scatenarsi contro la porta, chiamando poi aiuto. Ma questa escalation di violenza non è passata inosservata: i Carabinieri sono intervenuti prontamente, arrestando il 45enne per maltrattamenti, stalking e violazione di domicilio. La vicenda si è conclusa con un provvedimento duro: l’uomo è stato rinchiuso in carcere.

LEVERANO – Maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione di domicilio. Sono i reati costati l’arresto a un operaio 45enne. L’uomo è stato arrestato ieri sera, in flagranza di reato, dai carabinieri della stazione di Leverano. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Entra nel giardino della ex e prende a calci la porta, poi la chiama ma arrivano i carabinieri

Segui queste discussioni su X

Moratti: festa in un giardino che profumava di storia nerazzurra Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/pAwdzUm https://buff.ly/NlGqkc2 Tweet live su X

GIUDECCA VENEZIA 14 giugno 2025 Scopri "Hortus Redemptoris" - l'ORTO-GIARDINO DEL REDENTORE per la prima volta aperto! Restauro botanico completato Vasca con Loto e Ninfee Affaccio Laguna Sud Iscrizioni entro 10/06 333 414 Tweet live su X