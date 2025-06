Enrico Pazzali torna presidente di Fondazione Fiera Milano | revocata l’autosospensione dopo l’inchiesta dati rubati

Enrico Pazzali torna a guidare la Fondazione Fiera Milano, dopo aver revocato la sua autosospensione legata a un'inchiesta su dati rubati. Questo ritorno non è solo una questione di poltrone, ma segna un'importante ripresa per un'istituzione che gioca un ruolo cruciale nel panorama fieristico italiano. Un fatto interessante? La trasparenza e l'etica nel settore fieristico sono più che mai al centro del dibattito pubblico, in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza dei dati.

Enrico Pazzali si era autosospeso dalla Fondazione dopo gli arresti di alcuni suoi collaboratori il 25 ottobre 2024, fra cui l'ex superpoliziotto Carmine Gallo (morto il 9 marzo) e l'informatico di Equalize Samuele Calamucci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ogni giorno c’è una notizia che riguarda le intercettazioni e lo spionaggio. Ieri l’altro sono emersi i contatti tra i servizi segreti e l’agenzia di investigazione privata guidata da un amico di La Russa, Enrico Pazzali. Oggi si scopre che la stessa agenzia aveva il c Tweet live su X

È morto l'ex superpoliziotto Carmine #Gallo, quello del caso #Equalize, socio di Enrico Pazzali. Era ai domiciliari per il presunto spionaggio e lo avrebbero rinterrogato a breve. Infarto, ma ci sarà forse l'autopsia. #inchiesta #dossieraggio #misteri Rita Cavallar Tweet live su X

Caso Equalize, i pm insistono per i domiciliari a Enrico Pazzali https://ift.tt/0XftIYJ https://ift.tt/IrM12dX Tweet live su X

