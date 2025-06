Ennesimo colpo per l’Inter il Como blinda Fabregas

Un annuncio che scuote il panorama calcistico: Cesc Fabregas rimarrà al Como, segnando una svolta nel progetto del club. Mirwan Suwarso, presidente del team, ha dichiarato che il futuro della squadra ruota attorno a lui. In un'epoca in cui la stabilità è fondamentale per costruire squadre vincenti, questo accordo potrebbe rivelarsi decisivo per il rilancio del Como e per il futuro dello sport in Italia. Rimanete sintonizzati!

«Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club». Mirwan Suwarso, presidente del Como ha parlato così in questi minuti ad un evento pubblico a Londra. Sul palco del Sxsw London, al fianco proprio del tecnico spagnolo, a riportarlo è Davide Zirosky. Il presidente ha potenzialmente chiuso la porta all’Inter che, dopo l’addio con Inzaghi, aveva virato su Fabregas, Per i nerazzurri dopo l’addio di Inzaghi ora è corsa a due tra Vieira e Chivu. Anche i tifosi del Como si schierano e chiedono apertamente a Cesc Fabregas di restare nonostante il tentativo dell’ Inter dopo l’addio di ieri di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ennesimo colpo per l’Inter, il Como blinda Fabregas

