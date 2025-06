Eni presenta un' offerta vincolante sul 100% di Acea Energia

Eni lancia una proposta ambiziosa: un'offerta vincolante per il 100% di Acea Energia. Un'operazione che potrebbe ridefinire il panorama energetico italiano, portando nuove opportunità e sfide per i protagonisti del settore. La decisione finale spetta ora agli organi competenti, ma il futuro si prospetta più interessante che mai. Restate con noi per scoprire come evolverà questa entusiasmante vicenda.

Acea ha ricevuto da Eni Plenitude, "in data odierna, una offerta vincolante avente a oggetto l'intero capitale sociale della controllata Acea Energia spa (100% Acea)". Lo si legge in una nota del gruppo romano il quale "avvierà quanto prima il relativo processo di valutazione, affinché i competenti organi possano assumere le determinazioni e decisioni del caso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eni presenta un'offerta vincolante sul 100% di Acea Energia

