Energia sondaggio SWG | 6 italiani su 10 dicono sì al nucleare

In un’Italia sempre più sensibile alle sfide energetiche, un sondaggio SWG per Fondazione Lottomatica svela che sei italiani su dieci sono favorevoli al ritorno del nucleare e al potenziamento delle energie rinnovabili, anche in zone paesaggistiche. Una tendenza che riflette il desiderio di equilibrio tra sostenibilità e sicurezza energetica. Ma cosa significa davvero questa spinta verso nuove fonti di energia? Scopriamolo insieme.

Un recente sondaggio condotto da SWG per Fondazione Lottomatica rivela che il 57 per cento degli italiani guarda con favore al ritorno dell’energia nucleare, mentre il 64 per cento sostiene investimenti nella nuova generazione di impianti. Inoltre, il 65 per cento è favorevole all’espansione delle energie rinnovabili anche in aree paesaggistiche. I dati indicano una crescente apertura verso il nucleare, soprattutto in relazione a tecnologie di ultima generazione, come i piccoli reattori modulari e i microreattori. Tuttavia, persiste una certa cautela: il 70 per cento degli intervistati richiede maggiori informazioni sulla sicurezza, la gestione delle scorie e i costi associati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it