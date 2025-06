Energia istituita la commissione Sblocca royalties per gestire e accelerare l’iter di finanziamento

L'energia è il motore del futuro, e ora più che mai è fondamentale ottimizzare le risorse disponibili. Con l'istituzione della commissione "Sblocca royalties", si apre una nuova era per i progetti infrastrutturali nei Comuni con concessioni di coltivazione di idrocarburi. Accelerare i finanziamenti non è solo un'opportunità, ma una necessità per sostenere lo sviluppo locale e promuovere un'economia più sostenibile. Scopri come questa iniziativa potrà trasformare il territorio!

Gestire e accelerare l'iter di finanziamento per i progetti infrastrutturali presentati dai Comuni interessati da concessioni di coltivazione di idrocarburi che, per questo, hanno accesso a misure compensative. È l'obiettivo della commissione "Sblocca royalties", istituita su iniziativa.

