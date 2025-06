Encefalite da zecche | già due casi in Trentino

L’encefalite da zecca sta colpendo il Trentino, con due casi recenti che destano allerta. In un contesto di riscaldamento globale e cambiamenti climatici, le malattie trasmesse da insetti stanno aumentando. È fondamentale essere informati e proteggersi: l'uso di repellenti e abbigliamento adeguato può fare la differenza. La salute è un tema cruciale; rimaniamo vigili e preveniamo insieme!

Sono già due i casi di ricovero per encefalite da zecca registrati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari in Trentino nelle scorse settimane. I due pazienti coinvolti sono un un uomo di cinquant’anni e una donna di quarantotto anni. Dopo qualche momento di preoccupazione, fortunatamente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it