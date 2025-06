Emma Roberts | i trucchi del successo e l’amore per l’Italia

Emma Roberts, l'icona di stile americana, si è innamorata dell'Italia e del make-up italiano! In un'intervista milanese, ha svelato i segreti del suo successo nel mondo del cinema e la sua passione per Kiko Milano. Con un "Ciao, come stai?" impeccabile, dimostra che la bellezza non conosce confini. Questo incontro sottolinea come i trend beauty e moda stiano sempre più intersecando culture diverse, rendendo il nostro quotidiano un mix affascinante di influenze globali.

04NEI PANNI della milanese sembra proprio a suo agio. L’americanissima Emma Roberts, intervistata in un hotel del centro del capoluogo lombardo, mi saluta con un perfetto “Ciao, come stai?”. Prima di iniziare a raccontare la sua esperienza con Kiko Milano, che, dopo averla scelta lo scorso anno come testimonial per i mascara Maxi Mod, ora le ha affidato un’intera capsule collection a suo nome. Ebbene sì, la piccola Roberts sembra essere riuscita a togliersi di dosso il peso di essere “la nipote di zia Julia”. È diventata grande e non solo d’età (ha compiuto 34 anni a febbraio). Davanti allo store KikoiD di corso Vittorio Emanuele, la fila per strapparle una foto e un consiglio beauty è iniziata il mattino presto, prima dell’apertura ed è davvero eterogenea. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Emma Roberts: i trucchi del successo e l’amore per l’Italia

