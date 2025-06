Emergenza umanitaria a Gaza il Consiglio metropolitano di Bari | No alla partecipazione di Israele in Fiera del Levante

Il Consiglio Metropolitano di Bari si mobilita con fermezza per denunciare la crisi umanitaria a Gaza, unendo voci contro le violenze e chiedendo solidarietà internazionale. Su proposta del sindaco Vito Leccese, l'ente ha espresso un deciso no alla partecipazione di Israele alla Fiera del Levante, sottolineando l’importanza di solidarizzare con le vittime. L’azione di Bari si fa portavoce di un appello al rispetto dei diritti umani e alla pace duratura.

Il Consiglio metropolitano di Bari, su proposta del sindaco Vito Leccese, ha approvato un ordine del giorno con cui esprime una "chiara e ferma posizione in merito alla drammatica emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza". L'Ente ha condannato le "gravi violazioni in atto e ha. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Emergenza umanitaria a Gaza, il Consiglio metropolitano di Bari: "No alla partecipazione di Israele in Fiera del Levante"

BARI: IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ORDINE DEL GIORNO “EMERGENZA UMANITARIA NELLA STRISCIA DI GAZA - SOSPENSIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON LO STATO DI ISRAELE” https://ilikepuglia.it/29/05/2025/bari-gaza-israele/… Tweet live su X

