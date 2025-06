Emergenza a Gaza dalla Caritas parte la raccolta farmaci

In un mondo sempre più segnato da crisi umanitarie, la solidarietà si fa luce nei momenti più bui. La Caritas Diocesana di Avellino, insieme ad altre associazioni, dà il via a una fondamentale raccolta di farmaci per Gaza, un faro di speranza per una popolazione in difficoltà. Questo gesto di generosità non solo risponde a un’urgenza immediata, ma si inserisce in un contesto globale di attivismo e aiuto collettivo. Unisciti a noi!

Tempo di lettura: 3 minuti La Caritas Diocesana di Avellino, in sinergia con l’associazione Avellino per il Mond o e l’associazione Migrantes, lancia una campagna straordinaria di raccolta farmaci destinata alla popolazione di Gaza, duramente colpita da mesi di conflitto e da una gravissima emergenza sanitaria. L’iniziativa nasce per offrire un concreto segno di solidarietà e sostegno, in particolare ai bambini e alle fasce più vulnerabili della popolazione, vittime innocenti di una crisi umanitaria senza precedenti. L’iniziativa è finalizzata a raccogliere farmaci e parafarmaci a lunga scadenza, rigorosamente nuovi e sigillati, che saranno successivamente inviati tramite canali umanitari sicuri e certificati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Emergenza a Gaza, dalla Caritas parte la raccolta farmaci

Argomenti simili trattati di recente

Emergenza umanitaria a Gaza: “Sansepolcro non può restare in silenzio" - In risposta all'emergenza umanitaria che affligge Gaza, il Comune di Sansepolcro si mobilita per portare un messaggio di solidarietà e responsabilità.

Segui queste discussioni su X

Cronache di un #genocidio a #Gaza, raccontate da chi quotidianamente ha visto, cercando di fare il possibile e anche di piú https://ilpost.it/2025/06/03/gaza-nasser-ospedale-emergenza/?homepagePosition=0… Tweet live su X

«Bisogna riciclare anche le siringhe e i tubi endotracheali»: un medico spagnolo volontario a Khan Yunis racconta l’emergenza nell’ultimo ospedale in grado di operare feriti nel sud della Striscia di Gaza Tweet live su X