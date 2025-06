Emanuele Orsini | Il governo difenda Pirelli

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, lancia un appello chiaro: "Pirelli è in stallo. Serve una risposta forte del Paese". Le parole risuonano come un campanello d’allarme per il futuro dell'industria nazionale e la competitività italiana. In un contesto globale instabile, dove economia e geopolitica danzano su un filo sottile, il destino di Pirelli diventa emblematico delle sfide che affrontiamo. È il momento di unirsi e reagire!

«Pirelli è in stallo. Serve una risposta forte del Paese». È bastata questa frase – pronunciata da Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, durante un evento a Parma – per riaccendere i riflettori su uno dei casi industriali più delicati e ingarbugliati degli ultimi tempi. Una partita in cui si intrecciano industria e geopolitica sulla frontiera della tecnologia. Pirelli, un asset strategico. Un campo largo dove il caso Pirelli supera ogni precedente. C’è in gioco un asset strategico, una tecnologia all’avanguardia e centinaia di posti di lavoro, in Italia e negli Stati Uniti. Un’emergenza che imporrebbe decisioni rapide e invece è tutto fermo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Emanuele Orsini: «Il governo difenda Pirelli»

