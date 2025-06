Elon Musk si allontana dal governo | critiche al piano di spesa di Trump

insoddisfazione per le decisioni recenti, sottolineando come tali scelte possano compromettere l’innovazione e il progresso tecnologico. La sua presa di distanza evidenzia non solo una posizione etica, ma anche un segnale importante nel panorama delle grandi aziende americane. Musk si conferma così come un imprenditore determinato a mantenere la propria autonomia, invitando altri leader a riflettere sulle ripercussioni delle politiche governative.

Da Los Angeles — Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ha ufficialmente annunciato il proprio distacco da ogni forma di consulenza o coinvolgimento diretto con l’amministrazione Trump, criticando apertamente il recente pacchetto di spesa federale approvato dalla Casa Bianca. In una dichiarazione pubblicata su X (ex Twitter), Musk ha espresso «profonda preoccupazione per la direzione fiscale intrapresa dagli Stati Uniti», definendo il disegno di legge sulla spesa «insostenibile e carente di visione strategica». Il provvedimento, fortemente sostenuto dal presidente Donald J. Trump e dal Congresso a maggioranza repubblicana, prevede un aumento significativo delle spese militari e tagli rilevanti a programmi di energia rinnovabile, ricerca scientifica e tecnologia emergente. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Elon Musk si allontana dal governo: critiche al piano di spesa di Trump

Sam Altman tende la mano a Elon Musk: pace tra i due? - Sam Altman tende la mano a Elon Musk in un gesto di riconciliazione. Dopo un periodo di tensioni, l'amministratore delegato di OpenAI invita Musk a riaprire un dialogo e a esplorare potenziali collaborazioni nel campo dell'intelligenza artificiale.

Elon #Musk ha attaccato direttamente il disegno di legge sulla spesa pubblica di #Trump, definendolo "un'abominevole schifezza", in quanto aumenterà notevolmente l'enorme deficit di bilancio. Ma Musk non è da solo: alcuni Repubblicani la pensano come lu Tweet live su X

Elon Musk ha lasciato il Doge, a soli quattro mesi dall'incarico, senza tagliare la spesa pubblica. Allo stesso modo, nessun governo italiano è mai riuscito a portare a termine una spending review efficace negli ultimi vent'anni. Per capirne i motivi, bisogna torna Tweet live su X