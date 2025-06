Elon Musk definisce la nuova legge fiscale di Trump un disgustoso abominio

Elon Musk non le manda a dire e boccia senza mezzi termini la nuova legge fiscale di Trump, etichettandola come un «disgustoso abominio». Questo scontro tra due giganti del mondo imprenditoriale e politico mette in luce le crescenti tensioni su come redistribuire la ricchezza in un'era di disuguaglianza crescente. In un contesto dove l'innovazione e la giustizia sociale si confrontano, è interessante osservare chi avrà l'ultima parola in questo dibattito acceso.

Elon Musk si è scagliato contro la legge fiscale voluta da Donald Trump, definendola «un disgustoso abominio». La legge, che Trump chiama la «One Big Beautiful Bill Act», è stata approvata dalla Camera dei rappresentanti il 22 maggio con un margine molto ristretto: 215 voti favorevoli, 214 contrari e un astenuto. Attualmente, il disegno di legge è all’esame del Senato, che mira a completare l’iter legislativo entro il 4 luglio. La presa di posizione del ceo di Tesla arriva proprio pochi giorni dopo la sua uscita ufficiale dall’incarico alla guida del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), voluto da Trump per tagliare sprechi e frodi nel governo federale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Elon Musk definisce la nuova legge fiscale di Trump un «disgustoso abominio»

