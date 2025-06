Elly Schlein vuole togliere ad Alessandro Giuli i soldi per il cinema E lancia la proposta di una nuova Agenzia per finanziare attori e registi

Elly Schlein, sempre più determinata a plasmare il futuro culturale del paese, lancia una sfida al ministro Alessandro Giuli con una proposta rivoluzionaria: creare un'agenzia dedicata a finanziare attori e registi emergenti. Un progetto ambizioso che mira a ridisegnare gli equilibri nel settore cinematografico, dando nuova linfa ai talenti e rafforzando il ruolo della politica nella promozione culturale. Ma quale sarà la reazione del governo? Scopriamolo insieme.

Dall’inizio della legislatura la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha presentato a sua prima firma solo tre proposte di legge. E l’ultima delle tre è sul cinema, a dimostrazione di quanto per il partito sia importante quel settore e chi ne fa parte. E lo scopo è quello di togliere il settore al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per affidarlo a una nuova agenzia più o meno indipendente. Battaglia questa che per la Schlein vale tanto quanto il finanziamento della sanità e l’aumento dell’indennità per la maternità e il congedo paritario dei padri, che sono i temi delle altre due proposte di legge depositate dalla segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Open.online

Elly Schlein, l'unica a volere più immigrati in tutta Europa - Elly Schlein si distingue in Europa per la sua apertura verso una maggiore immigrazione, contrastando la retorica di altri politici.

