Elettrificazione nuovi binari e bici | La stazione? Una ’Porta sul Delta’

Il Comune investe 500mila euro in un progetto ambizioso: trasformare la stazione in una "porta sul Delta" per il turismo slow. Con l’aiuto di Ferrovie Emilia Romagna, i nuovi binari e l’elettrificazione promuovono un'esperienza unica che unisce treno e bicicletta. Un'opportunità imperdibile per esplorare il territorio in modo sostenibile e godere della bellezza del Delta, sempre più al centro del turismo eco-friendly. Preparati a pedalare!

Il comune con una spesa di 500mila euro e Ferrovie Emilia Romagna (Fer) con diversi milioni di euro stanno creando una "porta sul Delta" per creare un turismo che sfrutti la linea ferroviaria e su questa possano essere caricate molto bici, al fine di far decollare il turismo slow. Fer sta effettuando la realizzino di una sottostazione elettrica, che sorge nei pressi della stazione, servirà ad alimentare la linea che sarà interamente elettrificata con vantaggi in termini ambientali molto importanti. Si provvederà riqualificare il piano dei binari, con interventi tesi ad eliminare quelli non più in uso, verrà effettuata una ripulitura dei marciapiedi e non meno importante, si interverrà sull’illuminazione esterna, sostituendo i fari attuali con quelli a led. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elettrificazione, nuovi binari e bici: "La stazione? Una ’Porta sul Delta’"

