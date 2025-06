Elena Santarelli criticata per la foto in bikini su Instagram Inguardabile Cos’hai sull’addome?

Elena Santarelli, icona di bellezza e stile, si trova al centro di polemiche per una foto in bikini postata su Instagram. Nonostante il suo successo e la sua carriera, le critiche sul suo fisico sono arrivate in massa, alimentando un dibattito acceso sul bodyshaming. È davvero giusto giudicare l’aspetto di qualcuno in questo modo? Scopriamo insieme come la showgirl affronta queste ingiuste osservazioni e promuove l’accettazione del corpo.

Non dovrebbe accadere eppure succede ancora. Critiche per il fisico e bodyshaming che hanno travolto anche Elena Santarelli. La showgirl e modella è stata duramente criticata a causa di una foto in bikini. Il motivo? Gli utenti hanno reputato che il suo addome non fosse “perfetto”, arrivando a consigliarle persino di coprirsi. Elena Santarelli in bikini su Instagram: la polemica. Visualizza questo post su Instagram A scatenare le polemiche è stato una foto postata su Instagram in cui la showgirl e conduttrice appare in bikini. Uno scatto come tanti che racconta l’estate di Elena Santarelli e che la ritrae con un costume bordeaux. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elena Santarelli criticata per la foto in bikini su Instagram. “Inguardabile. Cos’hai sull’addome?”

"Inguardabile, cos'hai sull'addome, meglio se ti copri", Elena Santarelli massacrata per una foto in costume non "perfetta" - Elena Santarelli diventa il simbolo di una battaglia contro il body shaming, ricevendo insulti per una foto in costume che celebra la bellezza imperfetta.

