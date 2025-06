Elden Ring Nightreign | Guida per entrare nelle torri degli stregoni

Nel magico universo di Elden Ring: Nightreign, le Torri degli Stregoni sono il cuore pulsante delle sfide per gli incantatori. Qui non troverai nemici, ma enigmi avvincenti e ostacoli visivi da superare. Il vero tesoro? Armi e talismani perfetti per le build da mago! Un'opportunità imperdibile per chi ama l'arte della magia. Preparati a mettere alla prova la tua mente e scopri il potere che ti attende!

Nel misterioso mondo di Elden Ring: Nightreign, le Torri degli Stregoni rappresentano delle sfide ambientali dedicate agli incantatori. Nessun nemico vi attende all'interno, ma soltanto enigmi magici e ostacoli visivi da decifrare. Superarli consente di ottenere armi e talismani ideali per le build da mago, specialmente per le classi Mago Solitario e Risorto. Raggiungere la cima della torre senza scale visibili. Spesso, una volta dentro, potresti notare l'assenza di scale. In realtà , il percorso verso l'alto è costruito da cristalli sospesi o impilati. Dovrai: Saltare da un cristallo all'altro con precisione.

