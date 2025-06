Elden Ring | ecco come ha reagito George R R Martin alla notizia del film tratto dal videogame

L’attesa per il film di Elden Ring si fa palpabile! George R.R. Martin, co-autore del mondo fantastico dove si intrecciano mitologia e avventura, ha accolto con entusiasmo l’annuncio della regia di Alex Garland. Questa notizia si inserisce in un trend crescente: i videogame stanno conquistando Hollywood, trasformandosi in fenomeni culturali. Sarà interessante vedere come la narrativa profonda di Martin si tradurrà sul grande schermo! Preparati a un viaggio epico!

La notizia che Alex Garland dirigerà un film tratto dall'acclamato videogame ha fatto il giro del mondo e finalmente sappiamo che ne pensa l'autore Dopo l'annuncio che Alex Garland dirigerà un adattamento cinematografico di Elden Ring per A24, i fan del franchise videoludico si sono davvero divisi nelle loro reazioni. Se da un lato sarà sicuramente molto eccitante vedere un gioco d'avventura così popolare e narrativo adattato per il grande schermo, dall'altro c'è sempre il rischio che non venga tradotto accuratamente per questo nuovo formato. Ma se il concept di un videogioco come Elden Ring è comprensibilmente controverso, una delle figure chiave dietro la sua creazione si è espressa a favore della decisione.

Tutto sul film di Elden Ring, che avrebbe già trovato il regista e l'attore principale (Kit Connor) - L'attesa è finita: Elden Ring, il fenomeno videoludico che ha conquistato milioni di gamers, potrebbe diventare un film.

