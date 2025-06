Educazione militare obbligatoria nelle scuole secondarie in Lettonia Tra gli insegnamenti orientamento sul terreno mimetizzazione e familiarizzazione con l’equipaggiamento militare

In Lettonia, l'educazione militare obbligatoria nelle scuole secondarie sta aprendo una nuova frontiera nella preparazione dei giovani. Tra orientamento sul terreno e familiarizzazione con l'equipaggiamento militare, gli studenti affrontano un percorso formativo unico. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di collaborazione con Polonia, Lituania, Estonia e Finlandia, volto a rafforzare la sicurezza al confine orientale dell'Unione Europea. Scopriamo insieme le implicazioni di questa scelta audace!

La Lettonia, insieme a Polonia, Lituania, Estonia e Finlandia, ha avviato un progetto congiunto per potenziare la sicurezza lungo il confine orientale dell'Unione Europea. È quanto riferisce un articolo di Euronews pubblicato alla fine di maggio. Queste misure includono l'installazione di barriere anticarro, note come "denti di drago", e la creazione di campi minati. Il tratto lettone di queste fortificazioni, si legge, parte della "Linea di difesa baltica" e prevede un investimento di 303 milioni di euro che dovrebbe essere completato entro il 2028.