educazione finanziaria tra i banchi così la banca di imola fa scuola

L'educazione finanziaria entra nelle scuole italiane e il successo è straordinario: oltre 2.800 studenti e 200 ore di lezione! La Banca di Imola, insieme al Gruppo La Cassa di Ravenna, sta formando una nuova generazione consapevole e pronta ad affrontare le sfide economiche del futuro. In un mondo sempre più complesso, investire nella cultura finanziaria è fondamentale. Un passo che può cambiare la vita dei giovani: perché non iniziare oggi?

Oltre 2.800 studenti, 200 ore di lezione e dieci scuole coinvolte in sei città italiane: sono i numeri che raccontano il successo dell’anno scolastico dell’Educazione finanziaria promosso dalle banche del Gruppo La Cassa di Ravenna – che comprende anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno – in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Le lezioni, tenute da esperti della Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio (Feduf), espressione dell’Abi (Associazione bancaria italiana), si sono svolte a Imola, Ravenna, Bologna, Ferrara, Firenze e Lucca. L’iniziativa, ben radicata sul territorio da anni per volontà del presidente Antonio Patuelli e del direttore generale Nicola Sbrizzi, ha trovato nuovo slancio dopo l’introduzione dell’educazione finanziaria come materia obbligatoria nel 2024 con il decreto Capitali, offrendo agli studenti strumenti utili per affrontare le sfide del mondo moderno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it