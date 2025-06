Educazione all’energia a Palazzo Paolo V il convegno-dibattito di ‘Martelius’

Palazzo Paolo V si trasforma in un palcoscenico per il futuro energetico con il convegno di Martelius srl. Un'iniziativa che mette in luce l'importanza dell'educazione all'energia, fondamentale in un'epoca di transizione ecologica. I giovani imprenditori beneventani non solo sono già protagonisti nel settore, ma anche pionieri di una cultura sostenibile. Scopri come le nuove generazioni possono guidare il cambiamento verso un'energia più consapevole e responsabile!

Tempo di lettura: 2 minuti Importante e nuova lodevole iniziativa della società sannita “Martelius srl gas e luce” che pur essendo giovane, come i suoi soci fondatori, tutti beneventani, si è già affermata sul mercato nazionale del settore per progettualità, organizzazione, lungimiranza e competitività. Con l’intento di mostrare vicinanza e riconoscenza alla realtà della città e della provincia, confermando affetto e radicalità sul territorio, il management di Martelius, nelle persone di Elio Barbieri, Vincenzo Vicario e Danilo Liberti ha organizzato un convegno-dibattito in programma lunedì 9 giugno con inizio alle ore 11 presso Palazzo Paolo V al corso Garibaldi a Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Educazione all’energia”, a Palazzo Paolo V il convegno-dibattito di ‘Martelius’

