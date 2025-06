Educazione affettiva da Zagabria col Museo delle relazioni interrotte

Il Museo delle Relazioni Interrotte di Zagabria sbarca a Pavia, portando con sé un messaggio fondamentale: l'importanza dell'educazione affettiva nell'era dei social. In un'epoca in cui il rifiuto è spesso vissuto come una ferita da curare a colpi di cancellazione, questo museo ci invita a riflettere sul valore delle relazioni, anche quelle che finiscono. Un'occasione imperdibile per riscoprire il significato dell'amore e della perdita.

In un momento storico in cui sembra talmente difficile accettare un rifiuto da arrivare a cancellare fisicamente la persona che ha detto "no", diventa importante compiere una riflessione. Ad aiutare, per la prima volta in Italia, potrebbe approdare a Pavia il famoso il Museo delle relazioni interrotte di Zagabria (Brokenships.com). Lo spazio è stato voluto dalla produttrice cinematografica Olinka Vištica e dallo scultore Dražen Grubišic quando si sono lasciati dopo una storia d’amore durata 4 anni. Non erano più una coppia, ma avevano molti oggetti appartenuti a entrambi che raccontavano chi erano stati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Educazione affettiva da Zagabria col Museo delle relazioni interrotte

