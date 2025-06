Educare ai valori costituzionali europei e digitali | scuola primaria Bozzano protagonista a Roma

Oggi, alla Camera dei Deputati, la scuola primaria Bozzano si è distinta nel dibattito su valori europei e digitali, un tema sempre più cruciale in un mondo in rapida trasformazione. L'evento "InClasse" ha messo in luce come l'educazione possa diventare il motore del cambiamento. Un aspetto interessante? L'incontro tra giovani e istituzioni sta formando cittadini consapevoli e pronti a costruire un futuro migliore. Rimanete sintonizzati su questo trend che coinvolge le nuove generazioni!

ROMA - Questa mattina, 4 giugno 2025, nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati, si è svolto l'evento nazionale "InClasse – Giovani, scuola e lavoro per l'Europa che cambia" promosso dalla Fondazione Articolo 49 con il sostegno del Parlamento Europeo.

Per questo nessun dibattito sui giovani senza valori? Il tizio, figlio di suo padre, ha avuto tutti gli strumenti per un'istruzione e un'educazione ad alti livelli ma nessuno si azzarda a colpevolizzare il padre, la madre o le scuole che ha frequentato. Tweet live su X

La figura del docente è di straordinaria importanza nella formazione dei giovani, non solo nell'impartire saperi ma anche nell'educare al rispetto verso gli altri. È indispensabile che i docenti stessi siano per primi sempre consapevoli della profonda responsabil Tweet live su X

