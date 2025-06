Edoardo Pesce uomo pacato e ruvido nel film “Come gocce d’acqua” | Mi sono ispirato a mio padre

Edoardo Pesce brilla nel suo ruolo di padre in "Come gocce d'acqua", un film che esplora la complessità dei legami familiari. I silenzi parlano più delle parole, riflettendo un trend cinematografico che celebra relazioni autentiche e sfumate. L'interpretazione ispirata a suo padre aggiunge profondità a una storia di dedizione e riconciliazione. Scopri come il cinema può cogliere l'essenza dei rapporti umani, oltre le parole.

(askanews) – Edoardo Pesce interpreta un uomo pacato, solo apparentemente ruvido, che cerca di recuperare il rapporto con la propria figlia, in Come gocce d’acqua di Stefano Chiantini, nei cinema dal 5 giugno. Il dialogo tra i due è fatto di poche parole, lunghi silenzi, una condivisione che diventa dedizione e profondo scambio quando non è più lei ad aver bisogno di lui, ma lui di lei. «Un pochino mi sono ispirato a come avrebbe potuto reagire mio padre, diciamo, anche con quel pizzico di autoironia, di sdrammatizzare», ha detto Pesce, «io credo che sia un film molto bello sulla famiglia, sui legami. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Edoardo Pesce uomo pacato e ruvido nel film “Come gocce d’acqua”: «Mi sono ispirato a mio padre»

