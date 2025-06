EDITORIA E CALCIO Un magico sogno chiamato Pisa il primo libro sulla Serie A ritrovata

Un sogno che si realizza: il Pisa torna a scrivere la sua storia in Serie A e ora anche tra le pagine! "Un magico sogno chiamato Pisa" di Michele Bufalino esplora un'epoca di passione e riscatto, catturando l'essenza di un club che ha riacceso le speranze dei tifosi. In un periodo in cui la nostalgia per il calcio di una volta cresce, questo libro è un tuffo nei ricordi e un invito a sognare ancora. Scopri il viaggio di un amore

"Un magico sogno chiamato Pisa". Questo il titolo del nuovo volume del collega Michele Bufalino (nella foto con Gaggini), edito da Cld libri. Nel tardo pomeriggio di ieri, presso l’auditorium delle Officine Garibaldi, in via Vincenzo Gioberti a Pisa, ha avuto luogo la prima presentazione del libro davanti a una cospicua cornice di pubblico, alla quale hanno partecipato oltre all’autore, anche Gabriele Bianchi, Lorenzo Pera e il giornalista Aldo Gaggini, che hanno contribuito attraverso dei loro scritti alla composizione del libro. Il tutto gestito dalla conduzione del giornalista Tommaso Nelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - EDITORIA E CALCIO. "Un magico sogno chiamato Pisa», il primo libro sulla Serie A ritrovata

