Ecco perché il tuo gatto fa meno o più fusa rispetto agli altri | dipende tutto dalla variazione del “gene purrfect”

Hai mai notato che il tuo gatto fa meno fusa rispetto ad altri? La risposta è nel suo DNA! Uno studio recente rivela come una variazione del “gene purrfect” influenzi questo comportamento. Non si tratta di simpatia o antipatia, ma di evoluzione e domesticazione. Questo dimostra quanto sia profondo il legame tra i felini e gli esseri umani. Scopri di più su questo affascinante mondo!

No, non è antipatico o simpatico un gatto che fa meno o più fusa: uno studio ha scoperto che la presenza di una variazione genetica determina l'espressione del comportamento nei mici domestici e il motivo è legato alla domesticazione. La chiave, ancora una volta, sembra stare nella relazione con l'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

