Scopri l'irresistibile riadattamento di "Ecco il tartufo!" al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro! Venerdì 6 e sabato 7 giugno, alle 21:00, la riscrittura della celebre commedia di Molière promette di intrattenere e far riflettere su temi attuali come l’ipocrisia e l’inganno nella società contemporanea. Un'opportunità imperdibile per assistere a un mix di bravura teatrale e ironia che coinvolgerà

Arezzo, 4 giugno 2025 – Venerdì 6 e sabato 7 giugno, alle 21:00, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, andrà in scena la restituzione pubblica di Ecco il tartufo!, riscrittura de Il Tartufo, commedia del drammaturgo francese Molière, al quale i partecipanti della Scuola comunale di Teatro di Sansepolcro diretta dall’Associazione CapoTraveKilowatt, hanno lavorato durante l’anno. Sul palco il gruppo di 26 persone, tra allieve e allievi dei corsi dei bambini e degli adulti. La scuola coinvolge diverse realtà del territorio, con maestri e formatori professionisti, tra i quali Lucia Franchi, Chiara Ramanzini e Luca Ricci di CapoTraveKilowatt, Alessia Martinelli di Tedamis, Gilda Foni di TeatrOlistico, Massimo Boncompagni, attore e formatore, Lodovico Rossi, musicista e insegnante di canto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco il tartufo!, riscrittura de Il Tartufo, commedia del drammaturgo francese Molière a Sansepolcro

