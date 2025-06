Ecco gli unici lavoratori a cui serve il referendum

Il dibattito sul referendum si infiamma, con la Schlein che critica il premier per la sua posizione. Ma è interessante notare come dentro lo stesso partito ci siano voci contrarie pronte a boicottare i quesiti sul Jobs Act. Questo scontro riflette un trend più ampio: la crescente frattura tra ideali politici e pratiche lavorative. In un momento in cui il lavoro è al centro delle priorità nazionali, chi avrà l'ultima parola?

La Schlein attacca il premier perché non ritirerà le schede. Ma molti del suo partito (dalla Picierno a Guerini ) faranno lo stesso per boicottare i quesiti sul Jobs act. E «Repubblica» si autosmentisce con un pezzo di Rodotà. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ecco gli unici «lavoratori» a cui serve il referendum

Segui queste discussioni su X

"ATTO LECITO E NORMALISSIMO" Questa è la malafede della stampa di corte. Non stiamo parlando di una figura qualsiasi, ma del presidente del consiglio che, con questa frase, de legittima un #Referendum che come obiettivo ha il BENE dei lavoratori... gli Tweet live su X

Ora vi spiego pure l'interpretazione di favore, del tutto plausibile ma sfornita di prove documentali inequivocabili, di chi sostiene che il passaggio di quel 31,05% sia avvenuto contestualmente alla escussione o in prossimità della stessa. Sfornita di prove inequi Tweet live su X

Il @pdnetwork ha una idea chiara di quel che vuole per i lavoratori: narrazione controfattuale per consenso di breve, tutela dei privilegi acquisiti e visione inattuale del mercato del lavoro @micheleboldrin @drelegantia @MovDrinDrin @Forchielli Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Lavoro. Gli unici salari aumentati sono quelli minimi

Da avvenire.it: Gli unici salari che ... Metà dei lavoratori italiani è coperto da un contratto collettivo scaduto da oltre due anni e l’Italia è tra i Paesi in cui i contratti collettivi vengono rinnovati ...

Certificazione Unica 2023 colf e badanti, modi e tempi diversi

Scrive investireoggi.it: Si tratta del modello con cui i datori ... Certificazione Unica 2023 (anno d’imposta 2022) è indispensabile al lavoratore in quanto è uno dei documenti più importanti che serve poi per ...

Come chiedere la Certificazione unica all’ex datore di lavoro

Da quifinanza.it: La Certificazione unica serve al lavoratore per la dichiarazione dei redditi annuale ... Cosa fare in caso di errori Nel caso in cui siano stati effettuati degli errori nelle certificazioni uniche ...