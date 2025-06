Ecco come inizia Blanca 3

Blanca 3 sta per tornare, e l'attesa si fa rovente! Le riprese si sono concluse a Genova, un palcoscenico incantevole che amplifica le emozioni della trama. Con i nuovi episodi in arrivo, la serie conferma il suo ruolo di punta nel panorama televisivo italiano, rispecchiando il crescente amore per le storie che mescolano mistero e passione. Rimanete sintonizzati: la suspense è solo all'inizio!

Le riprese della terza stagione di Blanca, che come sempre hanno avuto la città di Genova come sfondo, sono finite da poco. Ora manca la fase di montaggio e poi i nuovi episodi saranno pronti per arrivare sul piccolo schermo nella prossima stagione televisiva. Nell’attesa, la casa di produzione Lux Vide ha voluto condividere sui social le prime pagine della sceneggiatura del primo episodio, dalle quali si evince che la strada, per la protagonista, sarà tutta in salita. La terza stagione si aprirà , infatti, con una Blanca (Maria Chiara Giannetta) sottotono. Della sua verve e di quell’aria battagliera che la contraddistingue da sempre non ci sarà traccia: tesa, sguardo perso e smarrito, la consulente ipovedente scenderà dalla funicolare e attraverserà la strada senza preoccuparsi delle macchine che sfrecciano, rischiando quasi di essere investita. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ecco come inizia Blanca 3

La prima pagina della sceneggiatura di #Blanca3 è un'anticipazione esclusiva che vi sveliamo! È da qui che inizia il viaggio della nuova stagione: dai pensieri degli sceneggiatori Francesco Arlanch, Elena Bucaccio e Mario Ruggeri e da un incipit che può apr

"Sembra completamente assente" Linneooooo #Blanca3

