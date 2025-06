Ecco come inizia Blanca 3

L’attesa per la nuova stagione di Blanca si fa sempre più intensa e questa volta, grazie alle prime pagine della sceneggiatura condivise da Lux Vide, il mistero si infittisce ancora di più. La strada, per la protagonista e per gli spettatori, promette colpi di scena emozionanti e suspense senza precedenti. Preparatevi a immergervi ancora una volta nel cuore pulsante di Genova e nelle atmosfere coinvolgenti di questa avvincente serie televisiva.

Le riprese della terza stagione di Blanca, che come sempre hanno avuto la città di Genova come sfondo, sono finite da poco. Ora manca la fase di montaggio e poi i nuovi episodi saranno pronti per arrivare sul piccolo schermo nella prossima stagione televisiva. Nell’attesa, la casa di produzione Lux Vide ha voluto condividere sui social le prime pagine della sceneggiatura del primo episodio, dalle quali si evince che la strada, per la protagonista, sarà tutta in salita. La terza stagione si aprirà, infatti, con una Blanca (Maria Chiara Giannetta) sottotono. Della sua verve e di quell’aria battagliera che la contraddistingue da sempre non ci sarà traccia: tesa, sguardo perso e smarrito, la consulente ipovedente scenderà dalla funicolare e attraverserà la strada senza preoccuparsi delle macchine che sfrecciano, rischiando quasi di essere investita. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ecco come inizia Blanca 3

