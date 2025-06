Eccezionale intervento all’ospedale di Marino | 37enne recupera la vista dopo 5 anni

Un’autentica storia di rinascita! Dopo cinque anni di buio e venti interventi, un 37enne riacquista la vista grazie a una straordinaria operazione all’ospedale di Marino. Questo successo non è solo un traguardo personale ma rappresenta un passo avanti nella medicina oculistica, che sta facendo progressi incredibili. La speranza torna a brillare per tanti pazienti in tutto il mondo, dimostrando che la determinazione e l'innovazione possono davvero cambiare le vite.

Aveva perso la vista cinque anni fa. Dopo almeno 20 operazioni, fra cui anche una negli Stati Uniti, il paziente 37enne recupera la vista grazie ad un intervento eseguito all'ospedale di Marino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

