Eboli Landini mobilita i lavoratori per il referendum | Il nostro obiettivo è il quorum

Maurizio Landini lancia un messaggio forte da Eboli: il referendum dell’8 e 9 giugno rappresenta una chance unica per i lavoratori. La mobilitazione è essenziale per raggiungere il quorum e far sentire la voce dei cittadini. In un periodo in cui il lavoro e i diritti sono sempre più sotto pressione, questo appuntamento diventa cruciale. Unisciti alla sfida, il tuo voto può fare la differenza!

Maurizio Landini ha scelto Eboli per rilanciare la sfida del referendum dell'8 e 9 giugno. In assemblea con i lavoratori dell'azienda agricola Idea Natura, il segretario della Cgil ha ribadito la posta in gioco: "Il nostro obiettivo è raggiungere il quorum e che la maggioranza dei cittadini vada.

