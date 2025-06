EA FC 25 Evoluzione Distruttore Lista Giocatori Ed Obiettivi

Scopri come potenziare il tuo team con l'Evoluzione Distruttore in EA FC 25! Questa funzione permette di trasformare i giocatori speciali, raggiungendo nuovi livelli di performance attraverso obiettivi mirati e sfide entusiasmanti. Completa i requisiti richiesti e sblocca la carta definitiva prima della scadenza del 17 giugno alle 19:00. In calce alla notizia, troverai tutte le liste di giocatori e gli obiettivi necessari per dominare in Ultimate Team!