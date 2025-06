è rivolta al carcere di marassi per un regolamento di conti tra detenuti

Una violenta rivolta scuote il carcere di Marassi a Genova, dove un gruppo di detenuti ha scatenato un conflitto sanguinoso con le forze dell'ordine, lasciando dietro di sé feriti e tensione. La situazione rimane estremamente critica, con un'ampia presenza di forze dell’ordine per contenere l’emergenza e ristabilire la calma. Ma cosa si cela dietro questa escalation improvvisa? Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti.

AGI - Rivolta nel carcere di Marassi a Genova. Dalle prime informazioni, un gruppo di detenuti si è ribellato agli agenti di polizia penitenziaria aggredendoli e scatenando il caos all'interno della struttura. Almeno tre i feriti. Sul posto un grande dispiegamento di forze dell'ordine, dal reparto mobile della polizia di Stato ai carabinieri in tenuta antisommossa. Chiuse via del Faggio, corso De Stefanis in direzione centro e piazzale Marassi. La situazione viene descritta in una nota stampa diffusa dal sindacato UILPA - Polizia Penitenziaria in cui il Segretario generale, Gennarino De Fazio dichiara: “Circa 200 detenuti della seconda sezione del carcere genovese di Marassi si sono portati al piano terra e starebbero vandalizzando i locali nell'intento di regolare i conti con altri reclusi, pare 6, che nei giorni scorsi avrebbero violentato sessualmente un altro ristretto, per il quale ieri sera sarebbe stato necessario l'accompagnamento presso l'ospedale cittadino per le cure del caso. 🔗 Leggi su Agi.it