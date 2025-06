È morto Pietro Ghislandi attore-ventriloquo del pupazzo Sergio in Drive in e Striscia la notizia | aveva 68 anni

Un pezzo importante della nostra televisione ci ha lasciato: Pietro Ghislandi, il celebre ventriloquo del pupazzo Sergio, è morto a 68 anni. La sua carriera, che spazia da "Drive In" a "Striscia la Notizia", ha segnato un'epoca di comicità brillante e innovativa. La sua abilità nel dare vita a personaggi indimenticabili riflette un trend attuale: il valore del talento versatile nell'intrattenimento. Ghislandi rimarrà per sempre nel cuore degli italiani.

È morto all'età di 68 anni Pietro Ghislandi, attore, musicista e doppiatore diventato celebre come ventriloquo del pupazzo Sergio. Ne dà notizia l'Eco di Bergamo, la città in cui era nato l'artista. L'interprete, che nel 1985 lavora come controfigura di Renato Pozzetto nel film È arrivato mio fratello, ha raggiunto la notorietà grazie a Fantastico, nell'edizione 1986-87. Nello stesso anno fa parte del cast del film di Marco Risi, Soldati – 365 all'alba. Dopo aver doppiato diversi personaggi dei vari film Disney raggiunge la definita consacrazione grazie ad alcune trasmissioni di successo Mediaset quali Drive In e Striscia la notizia.

