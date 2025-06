è morto giancarlo santalmassi volto storico del tg2 condusse l edizione straordinaria del rapimento di moro

Addio a Giancarlo Santalmassi, il volto storico del Tg2 e narratore senza paura dei momenti più drammatici dell’Italia. Dalla sua voce sono passate le grandi svolte nazionali, dall’edizione straordinaria sul rapimento di Moro alla sua lunga carriera tra Rai e Radio 24. Un giornalista che ha incarnato indipendenza e innovazione. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama dell’informazione italiana, ma il suo ricordo rimarrà vivo nella memoria collettiva.

È morto la notte scorsa Giancarlo Santalmassi, volto storico del Tg2. Il giornalista, 83 anni, era ricoverato nella clinica romana Quisisana. Ha raccontato senza retorica i drammi e le svolte del Paese. Dalla Rai a Radio 24, una carriera costruita sull’indipendenza e l’innovazione. Nato a Roma il 20 ottobre 1941, iniziò giovanissimo la sua carriere collaborando con il settimanale Panorama. Poi il passaggio in Rai, dove fu prima inviato per Tv Sette, poi redattore al Tg2 divenendo il primo giornalista a condurre il telegiornale, oltre a diverse trasmissioni di approfondimento. Nel 1994 il passaggio a Radio Rai, per la quale fondò e condusse la trasmissione Zapping. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it