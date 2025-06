è morto enzo staiola il piccolo bruno di ladri di biciclette ultima icona del neorealismo

È con tristezza che annunciamo la scomparsa di Enzo Staiola, il bambino che, con il suo sguardo innocente e commovente, ha incarnato l’essenza del neorealismo italiano nel capolavoro di Vittorio De Sica, "Ladri di biciclette". La sua morte a 85 anni a Roma segna la fine di un’epoca e di un’icona indimenticabile del cinema. La sua presenza rimarrà per sempre impressa nella memoria collettiva.

È morto a 85 anni Enzo Staiola, indimenticabile interprete di Bruno, il bambino protagonista nel capolavoro Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, simbolo assoluto del neorealismo italiano. Si è spento stamattina a Roma a 85 anni Enzo Staiola, celebre per aver interpretato il piccolo Bruno in Ladri di biciclette, capolavoro assoluto di Vittorio De Sica e pietra miliare del cinema neorealista. La sua figura resta una delle più iconiche e commoventi dell'intera storia cinematografica italiana: il bambino che accompagna il padre Antonio Ricci, interpretato da Lamberto Maggiorani, per le strade di una Roma affamata e ferita dal dopoguerra.