È molto inteso da molti club

Il mercato estivo si preannuncia scoppiettante e il nome di Enzo Barrenechea accende i riflettori! Secondo Marca, il talento argentino è già sulla lista dei desideri di molti club europei, con Aston Villa in prima fila. Con l’attenzione crescente verso giovani promesse, potremmo assistere a un vero e proprio “mercato dei sogni”. Rimanete sintonizzati: la prossima star del calcio potrebbe essere già in viaggio verso una nuova avventura!

2025-06-04 00:36:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Il calciatore argentino e Nzo Barrenechea diventerà uno dei nomi del Mercato estivo in Europa poiché è distaccato dai vari movimenti di alcuni club. Infatti, Monchi direttore sportivo di Aston Villa club che Ha firmato la Juventus la scorsa estate per 7,5 milioni di euro, lo ha riconosciuto ha suscitato l’interesse di molti club sebbene sia l’entità di Birmingham che deve decidere In questo momento, in una posizione in cui hai molta competizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com