Oggi Salerno si risveglia con un’energia palpabile: gli ultras si radunano in piazza Amendola per far sentire la loro voce contro le ingiustizie del mondo del calcio. Non è solo una protesta, ma un grido di solidarietà per una città che ama la propria squadra. In un'epoca in cui il tifo sta evolvendo, questo evento ricorda l’importanza della passione autentica nel sostenere i colori granata. Unisciti a loro e scopri perché Salerno non si piega!

Gruppi ultras e club organizzati animano la protesta che alle 18.30 comincia a piazza Amendola. L'obiettivo è manifestare pacificamente contro i palazzi del calcio e il caos dei playout. Salerno si sente defraudata, penalizzata. Avrebbe dovuto sostenere la Salernitana il 19 maggio allo stadio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - E' il giorno del raduno, ultras in piazza: "Salerno non si piega"

Raduno ultras spostato di un giorno: " Salerno scenda in piazza" - Mercoledì 4 giugno, alle 18:30, Piazza Amendola a Salerno diventerà il palcoscenico di una manifestazione che va oltre il tifo.

