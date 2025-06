È di nuovo indipendente Huda Beauty | il brand torna a Huda Kattan

Huda Beauty torna nelle mani della sua fondatrice, Huda Kattan! Dopo otto anni di partnership con TSG Consumer Partners, il marchio si riprende la sua identità. Questo ritorno all'indipendenza segna un trend crescente nel settore beauty: sempre più brand cercano di riaffermare la loro autenticità. Scopriremo come Huda Kattan guiderà questa nuova fase, puntando sull'innovazione e sulla connessione con la sua community. Un momento cruciale da seguire!

Nel 2017 uno dei marchi beauty più famosi, Huda Beauty, aveva siglato una partnership con il fondo americano TSG Consumer Partners. Ma ora, dopo otto anni, Huda Kattan, la fondatrice e attuale co-CEO dell'azienda, si è riappropriata del suo brand. Ha infatti rilevato l'intera quota azionaria detenuta da TSG. Si tratta di una nuova fase strategica per il brand nato nel 2013, che ha saputo rivoluzionare l'estetica digitale del make-up partendo da un blog e da una community social coinvolta e globale. Huda Beauty torna nelle mani della sua fondatrice. Questa mossa ha riportato il marchio sotto un modello di proprietà completamente founder-owned, oggi raro nell'universo del beauty.

