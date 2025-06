Dynamic Attitude | Il Menswear in Movimento Conquista Pitti Uomo 108

Al Pitti Uomo 108 (17-20 giugno 2025), la sezione Dynamic Attitude si conferma il laboratorio dell'abbigliamento maschile contemporaneo, dove sport e streetwear si fondono in una visione dinamica dell'eleganza moderna. La passione lifestyle verso il movimento e il comfort si traduce in collezioni innovative e vibranti, capaci di anticipare le tendenze del futuro. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire il volto più vivo e all'avanguardia della moda maschile.